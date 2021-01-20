'Voltamos de onde não deveríamos ter saído', afirmou Pedro Lucas em ascensão do CSA

Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA

A Série B do Campeonato Brasileiro segue em sua reta final com contornos dramáticos pensando na busca dos objetivos tanto para quem tenta o acesso como também a fuga do rebaixamento. Dentro desse contexto, o CSA venceu na noite da última terça-feira (19) o Botafogo-SP e retornou ao G-4 do torneio por conta também do tropeço do Juventude. >Como está a tabela da Série B do BrasileirãoO atacante Pedro Lucas, que participou dos últimos dois gols do Azulão, falou sobre o resultado e agregou que o grau de concentração da equipe precisa ser máximo pensando no fato de restarem apenas dois compromissos para o fim da segunda divisão.

- Foi uma vitória muito importante, e os resultados das outras equipes nos ajudaram e muito. Voltamos de onde não deveríamos ter saído e agora a torcida pode esperar que vamos fazer de tudo para a manutenção desse G4. Falta tão pouco e não podemos bobear ou dar sopa para o azar. Fizemos um jogo seguro, fico feliz de poder ajudar nos gols e agora, mais que nunca, é foco total para podermos chegar ao fim do torneio com o objetivo garantido - disse.