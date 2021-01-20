Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Voltamos de onde não deveríamos ter saído', afirmou Pedro Lucas em ascensão do CSA
futebol

'Voltamos de onde não deveríamos ter saído', afirmou Pedro Lucas em ascensão do CSA

Centroavante entende que grau de concentração da equipe precisa ser algo indispensável para sustentar a entrada no G4 da Série B...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 16:15
Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA
A Série B do Campeonato Brasileiro segue em sua reta final com contornos dramáticos pensando na busca dos objetivos tanto para quem tenta o acesso como também a fuga do rebaixamento. Dentro desse contexto, o CSA venceu na noite da última terça-feira (19) o Botafogo-SP e retornou ao G-4 do torneio por conta também do tropeço do Juventude. >Como está a tabela da Série B do BrasileirãoO atacante Pedro Lucas, que participou dos últimos dois gols do Azulão, falou sobre o resultado e agregou que o grau de concentração da equipe precisa ser máximo pensando no fato de restarem apenas dois compromissos para o fim da segunda divisão.
- Foi uma vitória muito importante, e os resultados das outras equipes nos ajudaram e muito. Voltamos de onde não deveríamos ter saído e agora a torcida pode esperar que vamos fazer de tudo para a manutenção desse G4. Falta tão pouco e não podemos bobear ou dar sopa para o azar. Fizemos um jogo seguro, fico feliz de poder ajudar nos gols e agora, mais que nunca, é foco total para podermos chegar ao fim do torneio com o objetivo garantido - disse.
O clube alagoano encara nas últimas rodadas do torneio o Brasil de Pelotas, no Rei Pelé, e encerra diante do Náutico na cidade de Recife.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados