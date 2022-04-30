Volta Redonda goleia, Vitória vence e empates: veja tudo o que rolou no sábado (30) de Série C

Neste sábado (30), a quarta rodada da Série C teve início com a partida entre Volta Redonda e Atlético-CE. Com grande atuação, a equipe contou com gols de Marcos Júnior, Igor Bolt, Rafhael Lucas e MV, para aplicar uma goleada por 4 a 0. Com o resultado, subiu para a terceira colocação, deixando o rival na lanterna.
Nas outras partidas, Paysandu e Ypiranga ficaram no 1 a 1, bem como Campinense e Aparecidense. Por fim, o Vitória bateu o Manaus e conquistou o primeiro triunfo na Série C.
Veja os resultados:
Volta Redonda 4 x 0 Atlético-CECampinense 1 x 1 Aparecidense Paysandu 1 x 1 YpirangaVitória 1 x 0 Manaus