Volta Redonda empata com o Bangu e assume a liderança do Carioca; veja os outros resultados do dia

Crédito: André Moreira / VRFC

Na tarde deste domingo, os jogos de Bangu x Volta Redonda e Nova Iguaçu x Resende foram protagonistas no Campeonato Carioca. Na primeira partida, o Voltaço saiu atrás, mas Alef Manga, de pênalti, deixou o dele para colocar a equipe na liderança do Estadual. Já no outro confronto, o Nova superou o Gigante do Vale e pulou para a sétima colocação na tabela.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaBANGU 1 x 1 VOLTA REDONDA

A partida realizada em Moça Bonita, pela 10ª rodada do Carioca, valia muito, principalmente para o Volta Redonda. Caso não perdesse, a equipe assumiria a liderança do Estadual a uma rodada do fim da Taça Guanabara, ainda tendo um confronto direto com o vice-líder Flamengo na último jogo.

Logo, por mais que tenha saído atrás com um gol de Oliveira, aos 23 da etapa inicial, o Voltaço retornou mais atento ao segundo tempo e conseguiu o empate. Assim, aos 14 minutos, o artilheiro Alef Manga sofreu o pênalti e chamou a responsabilidade para a cobrança. Com isso, o atacante converteu a penalidade, se isolou na artilharia do Carioca com nove gols e garantiu a liderança para o time visitante, com 21 pontos.

O Bangu, por sua vez, segue no penúltimo lugar da competição, com apenas seis pontos conquistados em 10 jogos. NOVA IGUAÇU 4 x 2 RESENDE

Já sem chances de classificação para as semifinais do Carioca, Nova Iguaçu e Resende duelavam para se firmar entre os classificados a Taça Rio - do quinto ao oitavo colocado.

Assim, logo aos quatro minutos o ponta Luã aplicou a Lei do Ex e abriu o placar para o time mandante no Laranjão. Após isso, só deu Nova: até os 10 minutos da etapa final, o meia Anderson Kunzel ainda fez mais dois gols e ampliou a vantagem para a Laranja da Baixada.

Porém, o Resende reagiu. Dessa forma, com gols de Jefferson e João Felipe, o Gigante do Vale se aproximou da igualdade, no entanto, o esforço foi por agua abaixo quando, no último lance, André fez o quarto do Nova e deu números finais a partida.