Volta Redonda anuncia fim de vínculo com meia Bernardo, ex-Vasco

O meia Bernardo, ex-Vasco, entrou em acordo com o Volta Redonda e encerrou sua passagem no time carioca. Nesta terça-feira, o Voltaço anunciou em suas redes sociais o fim do vínculo do jogador.
- O Volta Redonda Futebol Clube e o meio-campo Bernardo decidiram, em comum acordo, pela encerramento do contrato do atleta com o clube, que iria até o final da Série C - publicou o Volta Redonda.
Anunciado em novembro do ano passado como a principal contratação do clube para a temporada, Bernardo havia renovado contrato com o clube carioca até o fim da Série C em junho deste ano.