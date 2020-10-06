Volta Redonda anuncia fim de vínculo com meia Bernardo, ex-Vasco

Crédito: Bernardo não é mais jogador do Volta Redonda - Divulgação / Volta Redonda

O meia Bernardo, ex-Vasco, entrou em acordo com o Volta Redonda e encerrou sua passagem no time carioca. Nesta terça-feira, o Voltaço anunciou em suas redes sociais o fim do vínculo do jogador.

- O Volta Redonda Futebol Clube e o meio-campo Bernardo decidiram, em comum acordo, pela encerramento do contrato do atleta com o clube, que iria até o final da Série C - publicou o Volta Redonda.