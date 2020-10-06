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Volta Redonda anuncia fim de vínculo com meia Bernardo, ex-Vasco

Tricolor de Aço usou as redes sociais para anunciar a rescisão amigável com o meio-campo...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 14:24

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 14:24

Crédito: Bernardo não é mais jogador do Volta Redonda - Divulgação / Volta Redonda
O meia Bernardo, ex-Vasco, entrou em acordo com o Volta Redonda e encerrou sua passagem no time carioca. Nesta terça-feira, o Voltaço anunciou em suas redes sociais o fim do vínculo do jogador.
- O Volta Redonda Futebol Clube e o meio-campo Bernardo decidiram, em comum acordo, pela encerramento do contrato do atleta com o clube, que iria até o final da Série C - publicou o Volta Redonda.
Anunciado em novembro do ano passado como a principal contratação do clube para a temporada, Bernardo havia renovado contrato com o clube carioca até o fim da Série C em junho deste ano.

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