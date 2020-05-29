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Volta do Campeonato Espanhol é confirmada para o dia 11 de junho

Competição recebeu aval do governo espanhol para ser retomada após país enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus. Clássico andaluz reabre a 28ª rodada...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 17:19

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 17:19

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Mais uma grande liga europeia teve sua data de retorno confirmada nesta sexta-feira. O Campeonato Espanhol recebeu sinal verde do governo federal e será retomado no dia 11 de junho, com o clássico da Andaluzia, entre Sevilla e Betis.
A confirmação veio depois do Conselho Superior de Esporte (CSD), que faz parte do Ministério do Esporte, autorizar os jogos. A partir daí, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a La Liga, que organiza a competição, fizeram o anúncio.
Os jogos restantes da 28ª rodada acontecerão no fim de semana de 13 e 14 de junho e a previsão é que o encerramento seja entre os dias 18 e 19 de julho. A 11 rodadas para o fim do torneio, o Barcelona lidera a tabela com 58 pontos. O Real Madrid é o vice-líder, com 56. O Campeonato Espanhol foi paralisado no dia 12 de março.E MAIS:Árbitro de Liga dos Campeões é detido por ligações à prostituição, tráfico de armas e drogasSite coloca Pelé como jogador mais superestimado da história do futebolFinal da Champions League pode não acontecer na TurquiaLuís Figo destaca a falta que Cristiano Ronaldo faz ao Real Madrid E MAIS:

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