Volta do Campeonato Espanhol é confirmada para o dia 11 de junho

Mais uma grande liga europeia teve sua data de retorno confirmada nesta sexta-feira. O Campeonato Espanhol recebeu sinal verde do governo federal e será retomado no dia 11 de junho, com o clássico da Andaluzia, entre Sevilla e Betis.

A confirmação veio depois do Conselho Superior de Esporte (CSD), que faz parte do Ministério do Esporte, autorizar os jogos. A partir daí, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a La Liga, que organiza a competição, fizeram o anúncio.

Os jogos restantes da 28ª rodada acontecerão no fim de semana de 13 e 14 de junho e a previsão é que o encerramento seja entre os dias 18 e 19 de julho. A 11 rodadas para o fim do torneio, o Barcelona lidera a tabela com 58 pontos. O Real Madrid é o vice-líder, com 56. O Campeonato Espanhol foi paralisado no dia 12 de março.E MAIS:Árbitro de Liga dos Campeões é detido por ligações à prostituição, tráfico de armas e drogasSite coloca Pelé como jogador mais superestimado da história do futebolFinal da Champions League pode não acontecer na TurquiaLuís Figo destaca a falta que Cristiano Ronaldo faz ao Real Madrid E MAIS: