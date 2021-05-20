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futebol

Volta de Cazonatti é um dos trunfos do Maringá contra o FC Cascavel

Meio-campista estava machucado no primeiro jogo e deve ser a principal adição da equipe em busca da reversão nas quartas de final do Paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 11:40

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 11:40

Crédito: Meio-campista tem dez partidas feitas na temporada 2021 (Divulgação/Maringá FC
Fora da primeira partida por conta de uma lesão no tornozelo, o meia Gustavo Cazonatti não esteve no confronto onde o Maringá perdeu para o FC Cascavel por 2 x 1 pela ida das quartas de final do Campeonato Paranaense na última segunda-feira (17).>Como estão todos os confrontos das quartas de final no ParanaenseNo entanto, com uma rápida recuperação, o meia deve estar de volta para o segundo jogo, programado para a tarde dessa quinta-feira (20), e destacou a importância do Departamento Médico nessa reabilitação física:
- Estou dando o meu máximo para essa recuperação. O pessoal da fisioterapia está me ajudando muito. Foram três sessões diárias para conseguir me dar condições de jogo. Ontem fiz o trabalho com a bola e me senti muito bem - reforçou Cazonatti.
Com a volta do camisa 8, o Maringá ganha um bom reforço para o meio de campo, suprindo com os problemas do último jogo, principalmente depois de ficar com um a menos. Com o trio visto como titular pelo técnico Jorge Castilho de volta, Cazonatti se junta a Bassani e Parrudo e enfatiza a intensidade como principal fator para a vitória:
- Fizemos um bom primeiro jogo, tivemos uma expulsão logo no início que interferiu um pouco e, mesmo com um a menos, tivemos chances de fazer mais gols. Temos que manter a intensidade dos últimos jogos que assim acredito que podemos sair com a vitória.
Como não há gol como visitante sendo critério de desempate, qualquer vitória por um tento de diferença para o Dogão leva a decisão para as penalidades.

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