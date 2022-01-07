Volta das atividades do Grêmio terá novo papo entre clube e Douglas Costa

É bem verdade que as declarações e informações de bastidores indicam que tanto o Grêmio como Douglas Costa tem interesse na continuidade do vínculo para a temporada 2022. Porém, alterações são desejadas pelo clube no aspecto financeiro do que foi inicialmente acordado contratualmente.>Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Segundo informação do portal 'ge' que foi confirmada pelo presidente Romildo Bolzan, um ponto importante dentro das intenções do tricolor é rediscutir o bônus estabelecido no primeiro acordo em caráter semestral que, no próximo mês de fevereiro, atingiria R$ 8 milhões.

Para se ter uma ideia de como isso pode afetar nas finanças do clube diante da nova realidade exposta na prevista orçamentária de 2022, essa quantia é o projetado para toda a folha salarial do plantel.

Em relação a possibilidade de saída, algo que soa como pouco provável diante da vontade exposta pelo próprio atleta, o desejo do clube em manter Douglas Costa não será traduzido, necessariamente, em esforços que fujam do momento financeiro da entidade. Logo, se a proposta atingir os valores pretendidos por Douglas, não será o Imortal que criará dificuldades pela saída.

Todos os assuntos em questão vão ser tratados à partir do momento que ocorrer a reapresentação do elenco principal visando o início dos trabalhos de pré-temporada. Isso porque, no momento, apenas o Time de Transição, que vai iniciar a disputa do Gauchão, voltou as atividades no CT Luiz Carvalho.