Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Volta das atividades do Grêmio terá novo papo entre clube e Douglas Costa

O principal ponto que deve ser abordado na conversa será a respeito de questões financeiras previstas em contrato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 09:50

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 09:50

É bem verdade que as declarações e informações de bastidores indicam que tanto o Grêmio como Douglas Costa tem interesse na continuidade do vínculo para a temporada 2022. Porém, alterações são desejadas pelo clube no aspecto financeiro do que foi inicialmente acordado contratualmente.>Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Segundo informação do portal 'ge' que foi confirmada pelo presidente Romildo Bolzan, um ponto importante dentro das intenções do tricolor é rediscutir o bônus estabelecido no primeiro acordo em caráter semestral que, no próximo mês de fevereiro, atingiria R$ 8 milhões.
Para se ter uma ideia de como isso pode afetar nas finanças do clube diante da nova realidade exposta na prevista orçamentária de 2022, essa quantia é o projetado para toda a folha salarial do plantel.
Em relação a possibilidade de saída, algo que soa como pouco provável diante da vontade exposta pelo próprio atleta, o desejo do clube em manter Douglas Costa não será traduzido, necessariamente, em esforços que fujam do momento financeiro da entidade. Logo, se a proposta atingir os valores pretendidos por Douglas, não será o Imortal que criará dificuldades pela saída.
Todos os assuntos em questão vão ser tratados à partir do momento que ocorrer a reapresentação do elenco principal visando o início dos trabalhos de pré-temporada. Isso porque, no momento, apenas o Time de Transição, que vai iniciar a disputa do Gauchão, voltou as atividades no CT Luiz Carvalho.
Crédito: Últimointeressado,oSãoPaulodesistiudecontratarDouglasCosta(LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados