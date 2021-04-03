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futebol

Volta? Aloísio 'Boi Bandido' diz que 'próxima meta' é jogar no São Paulo

Atuando na China, atacante de 32 anos respondeu a um seguidor no Instagram se voltaria a jogar no Tricolor, onde teve boa passagem na temporada de 2013...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 10:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 10:45
Crédito: NELSON ALMEIDA
Na ultima sexta-feira (2), um comentário do atacante Aloísio Boi Bandido no Instagram deu o que falar na torcida do São Paulo. Em resposta a um torcedor do Tricolor, o jogador afirmou que seria a 'próxima meta' voltar a jogar no clube do Morumbi.
Último título do Campeonato Paulista do São Paulo completa 16 anos: veja onde estão os principais jogadores da campanha
Aloísio está atualmente no Guangzhou Evergrande, da Chinna, onde é ídolo e foi convocado para integrar o elenco da seleção chinesa. Naturalizado chinês, ele até trocou de nome e hoje é chamado também de Luo Guofu.

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