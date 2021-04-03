Volta? Aloísio 'Boi Bandido' diz que 'próxima meta' é jogar no São Paulo

Na ultima sexta-feira (2), um comentário do atacante Aloísio Boi Bandido no Instagram deu o que falar na torcida do São Paulo. Em resposta a um torcedor do Tricolor, o jogador afirmou que seria a 'próxima meta' voltar a jogar no clube do Morumbi.
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Aloísio está atualmente no Guangzhou Evergrande, da Chinna, onde é ídolo e foi convocado para integrar o elenco da seleção chinesa. Naturalizado chinês, ele até trocou de nome e hoje é chamado também de Luo Guofu.