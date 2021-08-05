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Volpi valoriza maturidade do São Paulo: 'Às vezes esquecemos de ver as coisas boas'

Goleiro do Tricolor falou sobre a classificação na Copa do Brasil e destacou luta da equipe para sair das últimas posições no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 00:18

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 00:18
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Após a vitória do São Paulo sobre o Vasco por 2 a 1, que garantiu a classificação do Tricolor às quartas de final da Copa do Brasil, o goleiro Tiago Volpi fez questão de frisar a maturidade da equipe na disputa do mata-mata nacional. - Acho que a gente está tendo muita maturidade para lidar com essa situação. Falei do fato de no Brasileiro estarmos em um momento complicado, mas isso não termina agora, tem muitas rodadas. De todo o panorama que estamos vivendo, às vezes esquecemos de ver as coisas boas – disse Volpi à 'TV Globo'.
Além disso, Volpi destacou também os resultados que o time teve na temporada como a conquista do Paulistão e a campanha na Libertadores. Para ele, o elenco tem tudo para sair da incômoda situação nos pontos corridos.
ATUAÇÕESRigoni abre o placar, Benítez aplica Lei do Ex, e, mesmo com gol contra de Liziero, São Paulo bate o Vasco
CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASIL- Colocam a energia no ruim, mas quem está trabalhando aqui coloca as coisas boas, como o Paulistão, a classificação na Libertadores, Copa do Brasil... Temos que encarar o Brasileirão com total maturidade que podemos sair dessa situação. Acreditamos que temos qualidade e tempo para sair dessa situação – finalizou.
Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro, onde encara o Athletico-PR, às 18h, no sábado (07), pela 15ª rodada. O Tricolor é o 17º colocado, com 12 pontos conquistados.

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