Volpi valoriza maturidade do São Paulo: 'Às vezes esquecemos de ver as coisas boas'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Após a vitória do São Paulo sobre o Vasco por 2 a 1, que garantiu a classificação do Tricolor às quartas de final da Copa do Brasil, o goleiro Tiago Volpi fez questão de frisar a maturidade da equipe na disputa do mata-mata nacional. - Acho que a gente está tendo muita maturidade para lidar com essa situação. Falei do fato de no Brasileiro estarmos em um momento complicado, mas isso não termina agora, tem muitas rodadas. De todo o panorama que estamos vivendo, às vezes esquecemos de ver as coisas boas – disse Volpi à 'TV Globo'.

Além disso, Volpi destacou também os resultados que o time teve na temporada como a conquista do Paulistão e a campanha na Libertadores. Para ele, o elenco tem tudo para sair da incômoda situação nos pontos corridos.

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CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASIL- Colocam a energia no ruim, mas quem está trabalhando aqui coloca as coisas boas, como o Paulistão, a classificação na Libertadores, Copa do Brasil... Temos que encarar o Brasileirão com total maturidade que podemos sair dessa situação. Acreditamos que temos qualidade e tempo para sair dessa situação – finalizou.