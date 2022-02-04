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futebol

Volpi vai mal e pode perder disputa com Jandrei no gol do São Paulo

Goleiro foi titular na derrota do Tricolor para o Red Bull Bragantino por 4 a 3 fora de casa...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2022 às 08:00
O técnico Rogério Ceni já deixou claro que fará um rodízio no gol do São Paulo neste Campeonato Paulista. No entanto, se quiser se manter na vaga de titular da meta tricolor, Tiago Volpi terá de melhorar seu desempenho nos jogos. A concorrência aumenta quando, do outro lado, está Jandrei, que fez uma boa estreia com a camisa são-paulina.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Volpi entrou em campo no primeiro jogo do São Paulo no Estadual, quando o time perdeu para o Guarani, por 2 a 1, em Campinas. No jogo seguinte, seguindo o prometido, Rogério Ceni escalou o arqueiro contratado como reforço da temporada. Contra o Ituano, Jandrei foi eficiente e pegou um pênalti em jogo que terminou sem gols.
Nesta quinta-feira (3), no retorno de Volpi à meta do São Paulo, chuva de gols: 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. Apesar de ver a defesa falhar em vários momentos, o goleiro também falhou e demonstrou insegurança em alguns momentos.Volpi precisará lidar com a forte concorrência, o que não existia na temporada passada, quando o goleiro reserva era Lucas Perri, que não conseguiu ter sequência e acabou indo para o Náutico. A situação era mais confortável para Volpi, diferentemente de agora, quando precisará lidar com a sombra de Jandrei.
- Nesse começo a gente tenta experimentar jogadores para ter ideia no futuro do que pode ser feito - disse Rogério Ceni recentemente.
Crédito: OgoleiroTiagoVolpidurantejogodoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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