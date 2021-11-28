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Volpi tem boa atuação em vitória do São Paulo e Ceni afirma: 'Totais condições de ser titular em 2022'

Goleiro do Tricolor defendeu ao menos duas bolas difíceis, contribuindo para a vitória da equipe sobre o Sport. Rogério Ceni elogiou o jogador e falou sobre os planos para Volpi...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 14:00
A vitória do São Paulo sobre o Sport por 2 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, contou com a boa atuação do goleiro Tiago Volpi, que realizou defesas importantes e foi elogiado por Rogério Ceni na entrevista coletiva após o jogo. - Vejo um cara trabalhador, assim como eu era, que chegava cedo, saía tarde. Não só ele, como todos os goleiros são assim. Ele vem fazendo bons jogos. Fez uma defesa espetacular no primeiro tempo e tem totais condições de ser titular em 2022 - afirmou Ceni.
Segundo o 'Footstats'. Tiago Volpi realizou duas defesas difíceis durante o jogo, ajudando o São Paulo a terminar o terceiro duelo seguido sem ser vazado no Campeonato Brasileiro. Além disso, ele deu 13 passes, todos certos, contribuindo na saída de jogo da equipe.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoNessa temporada, Volpi soma 61 jogos pelo Tricolor, sendo o jogador que mais atuou. Já são 5460 minutos em campo. Ao longo do ano, ele sofreu 55 gols, o que dá uma média de 0,90 gols sofridos por partida. Volpi tem 25 vitórias, 22 empates e 14 derrotas na temporada atuando no São Paulo.
O goleiro deu a volta por cima após seguidas falhas nas eliminações do São Paulo na Copa do Brasil, para o Fortaleza e também na Libertadores, quando o Tricolor foi eliminado pelo Palmeiras. Volpi tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2023.
NÚMEROS DE TIAGO VOLPI NO SÃO PAULO EM 2021 61 jogos 55 gols sofridos 25 vitórias 22 empates 14 derrotas
Crédito: VolpifoiumdosdestaquesdavitóriadoSãoPaulosobreoSport(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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