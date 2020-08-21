Volpi se firma como uma das peças principais do São Paulo na temporada

Crédito: Reprodução/Twitter SPFC

Visto com desconfiança no início de seu trabalho, Tiago Volpi se firmou embaixo das traves do São Paulo e vem sendo um dos únicos jogadores a não ser cobrado diretamente pela torcida, que está insatisfeita com os resultados recentes do clube.

O arqueiro chegou no São Paulo em dezembro de 2018 e foi comprado em definitivo um ano depois. Ele tem contrato com o clube até 2023. Com a difícil missão de substituir Rogerio Ceni, teve um começo complicado, mas vem cada vez mais se firmando. São 75 partidas defendendo as cores do clube (mais duas na Florida Cup), com apenas três cartões amarelos tomados.

Na partida contra o Bahia, na última quinta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão, o jogo acabou empatado em 1 a 1 e poderia ter sido mais, não fossem as defesas do arqueiro, que ainda pegou um pênalti. Para melhorar sua situação (e piorar a do setor defensivo como um todo), não teve culpa no tento marcado por Rossi.Anteriormente, Volpi também conseguiu destaque positivo nas duas partidas do Campeonato Brasileiro. Na derrota contra o Vasco por 2 a 1, fez excelente defesa no primeiro tempo e não teve culpa nos dois tentos cruz-maltinos. Contra o Fortaleza, no triunfo por 2 a 1, realizou ao menos quatro grandes defesas e impediu que o time de Rogério Ceni estufasse as redes.

Segundo dados obtidos no SofaScore, o goleiro é um dos melhores jogadores do Tricolor, com uma nota média de 7,2 nas três partidas pela competição nacional. Daniel Alves (7,7) e Reinaldo (7,3) estão à frente dele. Ainda conforme as informações, ele foi titular nos três jogos, atuou os 90 minutos em todos eles, tem um pênalti defendido e uma média de 2,3 (ou 70%) de defesas por compromisso.