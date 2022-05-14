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futebol

Volpi se despede do São Paulo e confirma transferência para o Toluca, do México

Tricolor receberá cerca de R$ 7,5 milhões pela transferência do goleiro ao clube mexicano...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 13:10
O goleiro Tiago Volpi usou as redes sociais para agradecer e se despedir do São Paulo, clube que chegou em 2019. O jogador acertou com o Toluca, do México, e não vestirá mais a camisa tricolor. Os dois clubes confirmaram a negociação no Twitter.
GALERIA> Quem é o melhor batedor de pênaltis do Brasil? Saiba números de jogadores
TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro O negócio foi sacramentado no valor de aproximadamente US$ 1,5 milhão, o equivalente a R$ 7,5 milhões na cotação atual, segundo apurou a reportagem.
O valor da negociação é bem abaixo do valor que o São Paulo pagou em 2019 para contratar o arqueiro: US$ 5 milhões (R$ 21 milhões na cotação da época).
A minha decisão de jogar no São Paulo veio de um sonho. E hoje, três anos e meio depois, posso dizer que foi um dos sonhos mais bonitos que realizei na minha vida. Saio com a certeza de que fiz sempre o meu melhor. Não houve um dia nesses três anos e meio em que não entreguei o melhor de mim - escreveu o goleiro. Tiago Volpi iniciou sua trajetória no clube muito bem, mas desde o ano passado começou a oscilar bastante e começou a receber duras críticas por parte da torcida. Nesta temporada, o São Paulo foi ao mercado e contratou o goleiro Jandrei, que tem conquistado cada vez mais seu lugar na equipe comandada por Rogério Ceni.
Tiago Volpi desfalcou o clube nos últimos jogos em razão de dores no ombro direito. Ainda restam cerca de 15 dias para a recuperação total do atleta, mas com a negociação adiantada é possível que o goleiro nem volte a defender o Tricolor.
O camisa 1 tricolor tem 195 jogos pelo São Paulo. Ele foi campeão paulista em 2021, quando o time bateu o Palmeiras na final.
Crédito: TiagoVolpiacertoucomoToluca,doMéxico(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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