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futebol

Volpi revela ajuda de Brenner em defesa de pênalti contra o Flamengo

Goleiro defendeu duas cobranças em cima do Rubro-Negro em partida realizada no último domingo, pelo Brasileirão, e disse que teve ajuda do atacante em uma delas...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 19:26

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 19:26

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo
Tiago Volpi foi um dos nomes da vitória do São Paulo em cima do Flamengo no último domingo, por 4 a 1, em pleno Maracanã. O goleiro deu uma assistência e ainda defendeu dois pênaltis. No entanto, ele disse que, em uma das defesas, teve ajuda de um dos atacantes do time.
- A gente sempre vê as cobranças (de pênalti) dos jogadores. Lógico que não é uma certeza. Hoje a grande maioria bate nos dois cantos, mas é uma questão de feeling, ver o posicionamento do corpo... O Brenner também ajudou bastante – iniciou o arqueiro, que complementou:
- Ele estava toda hora apontando que ele bateria cruzado. Então, o Brenner, como é atacante também, ajudou nessa decisão para eu ir no (chute) cruzado – finalizou ao canal do clube no YouTube.O chute em questão foi de Bruno Henrique, no primeiro pênalti concedido ao Flamengo. Naquela ocasião, a partida ainda estava 1 a 1 e, caso a penalidade fosse convertida, a história poderia ter sido outra.
O Tricolor se prepara para a partida diante do Lanús, da Argentina, nesta quarta-feira, às 19h15, válido pela volta da segunda rodada da Copa Sul-Americana. O clima é de decisão, já que o Tricolor perdeu na Argentina por 3 a 2 e precisa da vitória para avançar. Com critério de gol qualificado, a equipe pode vencer por 2 a 1 ou por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga.

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