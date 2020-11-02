Volpi revela ajuda de Brenner em defesa de pênalti contra o Flamengo

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo

Tiago Volpi foi um dos nomes da vitória do São Paulo em cima do Flamengo no último domingo, por 4 a 1, em pleno Maracanã. O goleiro deu uma assistência e ainda defendeu dois pênaltis. No entanto, ele disse que, em uma das defesas, teve ajuda de um dos atacantes do time.

- A gente sempre vê as cobranças (de pênalti) dos jogadores. Lógico que não é uma certeza. Hoje a grande maioria bate nos dois cantos, mas é uma questão de feeling, ver o posicionamento do corpo... O Brenner também ajudou bastante – iniciou o arqueiro, que complementou:

- Ele estava toda hora apontando que ele bateria cruzado. Então, o Brenner, como é atacante também, ajudou nessa decisão para eu ir no (chute) cruzado – finalizou ao canal do clube no YouTube.O chute em questão foi de Bruno Henrique, no primeiro pênalti concedido ao Flamengo. Naquela ocasião, a partida ainda estava 1 a 1 e, caso a penalidade fosse convertida, a história poderia ter sido outra.