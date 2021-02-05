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futebol

Volpi nega rumores e diz que fica no São Paulo: 'uma grande mentira!'

Por meio de seu Instagram, o goleiro afastou a possibilidade de sair do clube...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 20:42

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 20:42

Crédito: Flickr/São Paulo
O goleiro do São Paulo, Tiago Volpi, veio a público, por meio de sua conta no Instagram, esclarecer que não possui qualquer desejo de deixar o clube e reafirmar seu compromisso com a equipe e a torcida.Veja a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão!
Nos últimos dias, rumores sobre uma possível saída de Volpi da equipe do São Paulo agitaram a internet. Segundo os boatos, o goleiro teria manifestado o desejo de deixar o clube e, por isso, não compareceu no gramado nos treinos desta quinta-feira (4) e sexta-feira (5).
Em seu esclarecimento, o atleta fez questão de explicar o motivo da ausência.
- Infelizmente não pude treinar nos últimos dois dias por conta de um problema nas costas e em breve estarei liberado.Na sequência, o goleiro reafirmou seu compromisso com o Tricolor.
- Decidi voltar ao Brasil para defender o São Paulo por conta de sua rica história e pela honra que é poder vestir essa camisa. Tenho contrato até dezembro de 2023 e pretendo cumpri-lo com muita dedicação e esforço.
Tiago Volpi é peça fundamental do elenco do São Paulo, tendo disputado todas as partidas do Tricolor na temporada. No momento, o clube tenta se recuperar na tabela do Brasileirão, após sequência sem vitórias.
Confira, na íntegra, a declaração de Tiago Volpi em seu Instagram:Reprodução/ Instagram @tiagovolpi_90

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