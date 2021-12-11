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Volpi, Léo, Nestor... veja os jogadores do São Paulo que mais atuaram na temporada

Goleiro, zagueiro e volante foram os atletas com mais participações nesta temporada. Dos dez jogadores com mais partidas, quatro são oriundos das categorias de base são-paulina...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 14:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 14:00

O São Paulo encerrou a temporada tendo uma espinha dorsal da equipe formada por muitos jogadores da base e nomes de confiança dos treinadores Hernán Crespo, comandante até agosto e Rogério Ceni, que assumiu o time na reta final das competições. Os três jogadores que mais atuaram nesta temporada são basicamente do sistema defensivo: o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Léo e o volante Rodrigo Nestor. Volpi atuou em 64 jogos dos 70 que o São Paulo realizou. Já Léo jogou 58 e Rodrigo Nestor, 55 partidas respectivamente.
Fechando o top-5, temos o meia Igor Gomes, com 52 jogos, e o lateral-esquerdo Reinaldo, que atuou no mesmo número de partidas com Crespo e Rogério Ceni. Já a se pegarmos os dez jogadores mais com mais jogos em 2021, teremos Liziero, com 48 partidas, Gabriel Sara, 47, Miranda, 46, Benítez, 42 e Bruno Alves, com 41 jogos.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!Chama a atenção o bom número de jogadores revelados na base do clube na lista. São quatro: Nestor, Igor Gomes, Liziero e Gabriel Sara, todos do meio-campo do São Paulo. O quarteto, inclusive, foi utilizado muitas vezes como a formação titular do meio são-paulino.
VEJA OS JOGADORES QUE MAIS ATUARAM NO SÃO PAULO EM 2021 SEGUNDO 'OGOL'​1 - Tiago Volpi - 64 jogos2 - Léo - 54 jogos 3 -Rodrigo Nestor - 55 jogos4 - Igor Gomes - 52 jogos5 - Reinaldo - 52 jogos6 - Liziero - 48 jogos7 - Gabriel Sara - 47 jogos8 - Miranda - 46 jogos9 - Benítez - 42 jogos10 - Bruno Alves - 41 jogos
Total de jogos do São Paulo em 2021: 70
Crédito: RodrigoNestorestáentreosjogadoresquemaisatuaramnoSãoPauloem2021(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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