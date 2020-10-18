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futebol

Volpi lamenta empate do São Paulo no Morumbi: 'Não saímos satisfeitos'

Goleiro do Tricolor reconheceu a força do Grêmio, mas saiu decepcionado com o empate sem gols na noite deste sábado; São Paulo se mantém no G4 do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 23:20

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 23:20

Crédito: Goleiro do São Paulo não foi vazado, mas também não saiu satisfeito com a atuação do Tricolor (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O empate sem gols com o Grêmio na noite deste sábado não agradou ao São Paulo. Em casa, o Tricolor desperdiçou a oportunidade de colar nos líderes do Brasileirão, embora permaneça no G4 com o ponto conquistado diante do Imortal. Ao fim da partida, o goleiro Tiago Volpi comentou o resultado, demonstração sua insatisfação, mas reconheceu os méritos do adversário.
- Não saímos satisfeitos com o resultado, mas sabemos que o Grêmio é forte, é sempre difícil jogar contra eles. De certa forma catimbam bastante, um cai aqui, outro lá, trava o jogo, depois não compensa o tempo, mas não é desculpa, não deixa de ser uma qualidade deles. Agora é erguer a cabeça e pensar na Libertadores - argumentou o goleiro.
O empate mantém o São Paulo na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos ganhos. O Tricolor do Morumbi não pode ser ultrapassado nesta rodada. Contudo, a equipe treinada por Fernando Diniz pode ver seus adversários pelo título do Brasileirão dispararem na tabela. Os três líderes (Atlético-MG, Internacional e Flamengo) jogam nos próximos dias e podem abrir uma diferença de sete pontos para a equipe do Morumbi.
O São Paulo volta a campo na próxima terça, às 21h30, para duelar com o Binacional, do Peru. O jogo marca a despedida do Tricolor na Copa Libertadores deste ano, já que a equipe foi eliminada da fase de grupos com uma rodada de antecedência. Apesar disso, a vaga para a Copa Sul-Americana está em jogo.

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