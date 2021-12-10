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futebol

Volpi lamenta derrota e faz balanço do ano do São Paulo: 'Difícil'

Goleiro do Tricolor analisou a temporada ruim da equipe e projetou 2022...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 00:14

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 00:14

Tiago Volpi lamentou a derrota do São Paulo para o América-MG por 2 a 0, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro falou sobre o resultado e fez um balanço da temporada do clube. - Acho que o torcedor está na razão. O jogo de hoje termina sendo o reflexo do que fomos o ano todo. Tirando o Paulista, em que fomos bem, fase de grupos de Libertadores, em que o time foi muito bem, o ano foi difícil. Da maneira que começou, não esperávamos que fosse terminar dessa maneira, com a equipe brigando contra o rebaixamento e com atuações que realmente não tem nem o que falar - disse o arqueiro, à 'TV Globo'.
Volpi também projetou a próxima temporada O São Paulo volta aos gramados no dia 26 de janeiro, contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista de 2022, fora de casa. O local e o horário da partida ainda serão confirmados.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão- Agora é refletir para que 2022 possa ser um ano muito melhor. Que possamos ter a consciência do que cada um fez de bom, de ruim, o que poderia ter feito mais. O ano, tirando o Paulista, muito desagradável pra gente e pra nossa torcida - finalizou.
Crédito: VolpifezumbalançodatemporadadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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