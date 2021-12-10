Volpi lamenta derrota e faz balanço do ano do São Paulo: 'Difícil'

Tiago Volpi lamentou a derrota do São Paulo para o América-MG por 2 a 0, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro falou sobre o resultado e fez um balanço da temporada do clube. - Acho que o torcedor está na razão. O jogo de hoje termina sendo o reflexo do que fomos o ano todo. Tirando o Paulista, em que fomos bem, fase de grupos de Libertadores, em que o time foi muito bem, o ano foi difícil. Da maneira que começou, não esperávamos que fosse terminar dessa maneira, com a equipe brigando contra o rebaixamento e com atuações que realmente não tem nem o que falar - disse o arqueiro, à 'TV Globo'.