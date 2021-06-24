Volpi evita reclamar de desfalques e fala sobre começo ruim do São Paulo: 'Não tem ressaca'

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

O São Paulo empatou com o Cuiabá por 2 a 2, no Morumbi, e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Até aqui, em seis partidas, foram apenas três pontos conquistados, com três empates e três derrotas.

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Após a partida, o goleiro Thiago Volpi falou sobre a atuação do Tricolor contra os cuiabanos e evitou colocar a culpa nos desfalques da equipe. O time de Crespo não contou com jogadores em todos os setores.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Não vou falar de desfalques. A gente tem um respeito grande por todos os jogadores, por mais que tenha um número fora, aqueles que entram tem total capacidade de vestir a camisa do São Paulo. Não podemos atribuir os resultados aos desfalques - disse Volpi ao 'Premiere'.

Volpi também negou que o São Paulo está de 'ressaca' após o título do Campeonato Paulista, que completou um mês nesta quarta-feira (23).

- O time não tem tido a fortuna de ganhar. Jogamos bem, mas tomamos gol de bola parada e contra-ataque. Não tem ressaca. Estamos trabalhando muito forte todos os dias. Infelizmente não veio a vitória. Agora é seguir falando menos e ir lá para o Ceará para fazer um grande jogo para conseguir a vitória no Brasileiro - finalizou.