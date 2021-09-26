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Volpi engata boas atuações pelo São Paulo e busca redenção, retomando a confiança embaixo das traves

Goleiro Tricolor ficou marcado por falhas recentes em partidas importantes do São Paulo. Após atuações seguras, Volpi caminha para recuperar a moral no gol são-paulino...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 17:30
Crédito: Volpi fez bela defesa no jogo contra o Atlético-MG (Reprodução/Sportv
Um dos principais nomes da temporada do São Paulo e, mais especificamente, dos últimos jogos é o goleiro Tiago Volpi. Marcado por falhas em partidas importantes do Tricolor, Volpi teve boas atuações nos últimos jogos, e parece caminhar, aos poucos, para um redenção.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O goleiro ficou marcado por falhas que custaram eliminações ao São Paulo. Na Libertadores, jogando as quartas de final, no jogo de ida, no Morumbi, Volpi falhou em uma falta de longa distâncias cobrada por Patrick de Paula, chutada no canto defendido pelo goleiro, cedendo o empate.
Nas quartas de final da Copa do Brasil, a situação ficou ainda melhor. Mais uma vez no jogo de ida, no Morumbi, com o Tricolor vencendo o Fortaleza por 2 a 0, o goleiro falhou nos minutos finais, concedendo um gol que deu início à reação da equipe nordestina, que empatou o placar.
No jogo de volta, outra falha. Em um chute de Ronald, de fora da área, sem muita força e no meio de gol, Volpi falhou e o Fortaleza abriu o placar do jogo que terminou em 3 a 0 para o time de Vojvoda.
Nas últimas partidas, porém, o goleiro teve atuações boas para manter o 0 a 0 no placar. Contra o América-MG, fez boas defesas, ajudando o Tricolor a segurar o ataque da equipe mineira, embora quase tenha sido comprometido pela falha de Arboleda em cobrir um rebote.No último sábado (25), foi melhor ainda. Diante do líder Atlético-MG, Volpi fez defesas difíceis e parou o melhor ataque da competição. A atuação do goleiro foi fundamental para garantir o empate.
Após partidas em que a falta de confiança, oriunda das falhas e da pressão proveniente delas, era um problema sério, Volpi foi muito seguro e marcou os jogos de maneira positiva.
As boas atuações, caso comecem a se acumular, podem ser um ponto de virada para a confiança e a moral do goleiro, que, caso se mantenha elevada, deve conduzi-lo à segurança que gol são-paulino precisa e, por vezes, careceu.

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