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futebol

Volpi elogia o Fluminense e analisa empate do São Paulo: 'Batalhamos'

Goleiro, que foi destaque na partida ao defender um pênalti de Nenê ainda na primeira etapa, comentou sobre o resultado da partida e deu sua visão sobre o adversário...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 00:48

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 00:48
Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
O São Paulo empatou sem gols com o Fluminense na noite deste sábado (29), no Morumbi, contando com uma grande atuação do goleiro Tiago Volpi, que defendeu um pênalti de Nenê, além de fazer outras defesas.
ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense
Em entrevista coletiva, o arqueiro analisou o resultado e fez questão de elogiar o Fluminense. Segundo ele, sempre é ruim empatar em casa, mas o resultado ficou de bom tamanho pensando em um campeonato de longo prazo.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Ninguém quer perder pontos, ainda mais em casa. Mas não dá para a gente transformar isso num pesadelo, porque batalhamos, faz parte do show. Campeonato Brasileiro é longo, e a gente costuma dizer: "O dia que não dá para ganhar tem que pontuar, porque lá na frente esses pontos num campeonato de pontos corridos podem fazer a diferença – disse.
Volpi ainda elogiou o Fluminense, visto que, na sua visão, a equipe carioca soube fechar os espaços do Tricolor e usou uma boa estratégia. - Uma equipe veio com uma proposta de jogo bem armada para se defender, para tirar todos os nossos espaços e poder explorar o contra-ataque. A gente encontrou mais dificuldade, como é normal quando equipes acabam fazendo o que o Fluminense fez hoje. Usaram uma boa estratégia. Faz parte do nosso percurso – afirmou.
Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa da Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (01), o Tricolor enfrenta o 4 de Julho, no Piauí, às 21h30.

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