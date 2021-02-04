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futebol

Volpi e Brenner são desfalques em treino tático do São Paulo

Goleiro e atacante fizeram atividades internas, mas não preocupam a comissão técnica do interino Vizolli. Tricolor entra em campo na próxima quarta-feira (10), contra o Ceará...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 14:06

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 14:06

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo realizou o primeiro treinamento tático sob o comando do técnico interino Marcos Vizolli, que deve dirigir a equipe até o final do Campeonato Brasileiro.
Schelotto cobiçado pelo São Paulo: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
O Tricolor não teve as presenças do goleiro Tiago Volpi e do atacante Brenner no treinamento desta quinta-feira (4). Segundo a assessoria do clube, ambos fizeram trabalhos na parte interna do CT, mas não preocupam para os próximos jogos.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOEm campo, o restante do elenco realizou um trabalho tático em meio-campo e reforçaram trabalho de triangulações e cruzamentos. O atacante Rojas, que busca uma oportunidade no time, treinou normalmente. O São Paulo volta a campo somente na próxima quarta-feira (10), quando enfrenta o Ceará, às 21h30, no Morumbi. O Tricolor teve o jogo contra o Palmeiras, que seria nesta semana, adiado devido a disputa do Mundial de Clubes.

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