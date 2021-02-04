Volpi e Brenner são desfalques em treino tático do São Paulo

O São Paulo realizou o primeiro treinamento tático sob o comando do técnico interino Marcos Vizolli, que deve dirigir a equipe até o final do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor não teve as presenças do goleiro Tiago Volpi e do atacante Brenner no treinamento desta quinta-feira (4). Segundo a assessoria do clube, ambos fizeram trabalhos na parte interna do CT, mas não preocupam para os próximos jogos.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOEm campo, o restante do elenco realizou um trabalho tático em meio-campo e reforçaram trabalho de triangulações e cruzamentos. O atacante Rojas, que busca uma oportunidade no time, treinou normalmente. O São Paulo volta a campo somente na próxima quarta-feira (10), quando enfrenta o Ceará, às 21h30, no Morumbi. O Tricolor teve o jogo contra o Palmeiras, que seria nesta semana, adiado devido a disputa do Mundial de Clubes.