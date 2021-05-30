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Volpi, do São Paulo, não levou gol nos últimos seis pênaltis pelo Brasileiro

Das seis cobranças, goleiro pegou quatro, sendo uma contra o Bahia, duas diante do Flamengo e a deste sábado, em cobrança defendida após chute de Nenê, do Fluminense...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo pode estar seguro quando tiver um pênalti para o adversário. Isso porque, defendendo a meta do Tricolor, está Tiago Volpi, especialista em defender as penalidades máximas. No empate sem gols contra o Fluminense, o goleiro apareceu novamente e salvou a equipe.
ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense
Na primeira etapa, Igor Vinicius derrubou Abel Hernández dentro da área. Nenê bateu e Volpi defendeu no seu canto esquerdo. Porém, essa não é a primeira vez que o arqueiro aparece nessas situações e vai bem.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Nos últimos seis pênaltis que o São Paulo sofreu no Campeonato Brasileiro, nenhum entrou. Dessas seis cobranças, quatro foram defendidas por Volpi, uma bateu na trave e a outra finalização foi para fora.
A primeira cobrança desta série foi em agosto do ano passado, na vitória sore o Bahia, por 4 a 1, no Morumbi, pelo Brasileirão. Em pênalti assinalado com auxílio do VAR após disputa entre Igor Vinícius e Rodriguinho, Tiago Volpi fez defesa espetacular na batida de Gilberto.
Logo depois, veio o confronto contra o Red Bull Bragantino, em empate por 1 a 1 também no Morumbi. E foram duas cobranças que não entraram. Primeiro, Luciano colocou a mão na bola. Pênalti que Claudinho bateu, mas mandou para fora. Já nos acréscimos, Léo fez pênalti em Aderlan e Artur bateu, acertando a trave de Volpi. No entanto, o seu momento mais marcante foi na goleada do São Paulo sobre o Flamengo, por 4 a 1, em pleno Maracanã. Na ocasião, Everton Ribeiro passou por Bruno Alves e, ao invadir a área, foi impedido por Diego Costa. Bruno Henrique foi para a cobrança do pênalti, mas Tiago Volpi fez a defesa.
E não parou por aí. Gerson fez linda jogada individual dentro da área e foi derrubado por Daniel Alves. O árbitro marcou pênalti.. Pedro foi para a cobrança, mas Tiago Volpi defendeu mais uma, celebrando uma das maiores atuações dele desde que chegou ao Tricolor.
VEJA A SÉRIE DE PÊNALTISGilberto (Bahia) - São Paulo 1 x 1 Bahia - 20/08/2020Claudinho (RB Bragantino) - São Paulo 1 x 1 Red Bull Bragantino - 9/9/2020Artur (RB Bragantino) - São Paulo 1 x 1 Red Bull Bragantino - 9/9/2020Bruno Henrique (Flamengo) - Flamengo 1 x 4 São Paulo - 01/11/2020Pedro (Flamengo) - Flamengo 1 x 4 São Paulo - 01/11/2020NENÊ (Fluminense) - São Paulo 0 x 0 Fluminense - 29/05/2021

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