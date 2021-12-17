Volpi, do São Paulo, agradece homenagem do Querétaro: 'Cheia de emoções'

O goleiro Tiago Volpi agradeceu ao Querétaro-MEX, clube onde é ídolo, pela homenagem recebida na última semana. O jogador do São Paulo esteve no estádio do clube, onde foi recepcionado por milhares de torcedores e apresentou alguns reforços para 2022. - Obrigado Querétaro por me abrir as portas e me permitir saldar pessoas que por tantos anos me fez sentir como se estivesse na minha própria casa. Foi uma semana cheia de emoções e que me permitiu sentir de perto o carinho de todos os queretanos. Obrigado Querétaro, obrigado México - escreveu o goleiro nas redes sociais.

Antes de sua chegada ao São Paulo, o goleiro jogou no clube mexicano entre 2015 e 2019, atuando em 157 partidas e conquistando a Copa do México, a Supercopa do México, além do vice-campeonato da Liga Mexicana em 2015. Neste ano, o jogador esteve presente nas 38 partidas do Tricolor na competição e ainda foi o atleta com mais jogos na temporada: 64 das 70 partidas. Com contrato até 2023, Volpi, comprado em 2019 por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões na época), tem a confiança da diretoria e ficou no clube após seu nome ser ventilado por clubes mexicanos no final da última temporada.