Volpi comenta defesa em pênalti de Nenê e relembra dupla no São Paulo: 'A gente já treinava isso'

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc

O São Paulo empatou sem gols contra o Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, muito por conta do goleiro Tiago Volpi, do Tricolor Paulista. Isso porque, ainda na primeira etapa, o goleiro pegou um pênalti do meia Nenê.

ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense

No lance, o camisa 77 do Flu bateu a meia altura, no canto esquerdo do goleiro são-paulino e perdeu a cobrança. O goleiro do São Paulo falou sobre a importante defesa e ressaltou o tempo em que jogaram juntos no Morumbi.