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futebol

Volpi comemora vitória do São Paulo: 'A equipe se dedicou ao máximo'

Goleiro do Tricolor vibrou com o triunfo do Tricolor sob o Santo André por 2 a 0, no Morumbi. Jogador teve boa atuação diante da equipe do Grande ABC...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 22:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 22:18
Crédito: Paulo Pinto/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Santo André por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista, chegando ao seu sexto jogo seguido com vitória sob o comando de Hernán Crespo. Com o triunfo, o Tricolor é o primeiro colocado geral do estadual, com 22 pontos conquistados.
ATUAÇÕES: São Paulo tem setor ofensivo como destaque na vitória diante do Santo André
Apesar de um bom resultado e nenhum gol sofrido, um dos destaques da equipe foi o goleiro Thiago Volpi. O arqueiro fez pelo menos três boas defesas e comentou sobre o bom resultado contra a equipe do ABC.
CONFIRA E SIMULE A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O mais importante disso tudo é vencer. A gente vem de uma maratona complicada de jogos, de uma viagem longa. Acho que a equipe se dedicou ao máximo - disse o goleiro ao 'SporTV' após o término da partida.
Volpi comentou sobre a sequência de partidas da equipe e projetou o futuro dos comandados de Hernán Crespo.
- Não foi nosso melhor jogo, mas fizemos o dever de ganhar para continuar com essa sequência. Agora é pés no chão que domingo já tem outro - finalizou.

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