Volpi comemora vitória do São Paulo: 'A equipe se dedicou ao máximo'

Crédito: Paulo Pinto/saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Santo André por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista, chegando ao seu sexto jogo seguido com vitória sob o comando de Hernán Crespo. Com o triunfo, o Tricolor é o primeiro colocado geral do estadual, com 22 pontos conquistados.

ATUAÇÕES: São Paulo tem setor ofensivo como destaque na vitória diante do Santo André

Apesar de um bom resultado e nenhum gol sofrido, um dos destaques da equipe foi o goleiro Thiago Volpi. O arqueiro fez pelo menos três boas defesas e comentou sobre o bom resultado contra a equipe do ABC.

CONFIRA E SIMULE A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O mais importante disso tudo é vencer. A gente vem de uma maratona complicada de jogos, de uma viagem longa. Acho que a equipe se dedicou ao máximo - disse o goleiro ao 'SporTV' após o término da partida.

Volpi comentou sobre a sequência de partidas da equipe e projetou o futuro dos comandados de Hernán Crespo.