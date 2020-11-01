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futebol

Volpi comemora atuação e fala em 'tarde mágica' no Maracanã

Goleiro do São Paulo pegou dois pênaltis e deu uma assistência na goleada do Tricolor diante do Flamengo, por 4 a 1, no Maracanã, na tarde deste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 18:32

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 18:32

Crédito: Volpi foi o craque do jogo no Maracanã (Rubens Chiri / São Paulo
O goleiro Tiago Volpi talvez jamais esqueça a atuação deste domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. O dono da meta do São Paulo defendeu os pênaltis cobrados por Pedro e Bruno Henrique e ainda deu uma assistência para o atacante Luciano concluiu a goleada tricolor no Rio de Janeiro, por 4 a 1. Ao fim da partida, o jogador classificou o dia como 'mágico'.
- Queria agradecer a Deus por essa tarde mágica. Foi a primeira vez que durante os 90 minutos eu defendi dois pênaltis. É raro, não é normal. E ainda completar com uma assistência. São aquelas tardes perfeitas, para qualquer goleiro. Excelente vitória - falou o goleiro ao fim da partida no Maracanã. O resultado coloca o São Paulo na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos ganhos. O Tricolor, no entanto, tem três jogos a menos do que seus concorrentes e pode conquistar o título simbólico da competição caso conquiste vitórias nos jogos atrasados contra Goiás, Botafogo e Ceará.
O próximo compromisso da equipe do técnico Fernando Diniz é na quarta-feira, dia 4, contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana. Depois de perder na ida para a equipe argentina, o São Paulo precisa reverter o resultado negativo (3 a 2) para conseguir a classificação à segunda fase do torneio continental.

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