Volpi comemora atuação e fala em 'tarde mágica' no Maracanã

Crédito: Volpi foi o craque do jogo no Maracanã (Rubens Chiri / São Paulo

O goleiro Tiago Volpi talvez jamais esqueça a atuação deste domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. O dono da meta do São Paulo defendeu os pênaltis cobrados por Pedro e Bruno Henrique e ainda deu uma assistência para o atacante Luciano concluiu a goleada tricolor no Rio de Janeiro, por 4 a 1. Ao fim da partida, o jogador classificou o dia como 'mágico'.

- Queria agradecer a Deus por essa tarde mágica. Foi a primeira vez que durante os 90 minutos eu defendi dois pênaltis. É raro, não é normal. E ainda completar com uma assistência. São aquelas tardes perfeitas, para qualquer goleiro. Excelente vitória - falou o goleiro ao fim da partida no Maracanã. O resultado coloca o São Paulo na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos ganhos. O Tricolor, no entanto, tem três jogos a menos do que seus concorrentes e pode conquistar o título simbólico da competição caso conquiste vitórias nos jogos atrasados contra Goiás, Botafogo e Ceará.