Volpi assume falha e diz que não está satisfeito, mas evita culpar pandemia

- Sinceramente, não posso botar a culpa na pandemia, no tempo que a gente ficou parado, até porque a gente já teve dez rodadas do Brasileiro e teve mais três jogos do Paulista. Estamos falando de 13 jogos, um tempo bom para recuperar a forma física. Dentro desses 13 jogos, fiz alguns muito bons e não citei a pandemia quando joguei bem. Quando cometi um erro, acho injusto dizer que foi por causa da inatividade, dos quatro meses sem jogar. Aconteceu por uma série de fatores, um erro técnico, uma tomada de decisão, mas não posso dizer que a pandemia afetou. Tive um tempo bem considerável para me preparar antes de voltar a jogar, na pandemia consegui ter alguns trabalhos com bola para manter a forma. Não seria justo, realmente não enxergo dessa forma - disse Volpi.