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futebol

Volpi assume falha e diz que não está satisfeito, mas evita culpar pandemia

Goleiro admitiu que falhou no gol de Marinho, do Santos, no último sábado, e afirmou que não está 100% satisfeito com seu desempenho após a volta do futebol...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 15:24
Volpi evitou culpar o longo período de paralisação do futebol por seu desempenho abaixo da boa média que acostumou-se a ter - vale lembrar que o São Paulo topou comprá-lo do Querétaro (MÉX) por cerca de R$ 20 milhões em dezembro, após um ano de empréstimo.
- Sinceramente, não posso botar a culpa na pandemia, no tempo que a gente ficou parado, até porque a gente já teve dez rodadas do Brasileiro e teve mais três jogos do Paulista. Estamos falando de 13 jogos, um tempo bom para recuperar a forma física. Dentro desses 13 jogos, fiz alguns muito bons e não citei a pandemia quando joguei bem. Quando cometi um erro, acho injusto dizer que foi por causa da inatividade, dos quatro meses sem jogar. Aconteceu por uma série de fatores, um erro técnico, uma tomada de decisão, mas não posso dizer que a pandemia afetou. Tive um tempo bem considerável para me preparar antes de voltar a jogar, na pandemia consegui ter alguns trabalhos com bola para manter a forma. Não seria justo, realmente não enxergo dessa forma - disse Volpi.
O São Paulo retoma a sua caminhada na Libertadores nesta quinta, às 19h, contra o River Plate, no Morumbi. Volpi diz que sabe da desconfiança externa sobre o time, mas garante que internamente a confiança é grande.

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