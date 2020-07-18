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Volante Zé Vitor vê Cianorte bem preparado para confronto decisivo com Operário

Meio-campista exalta importância do compromisso na casa do Leão do Vale e possibilidade de retomada em si do Paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 11:20

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 11:20

Crédito: Divulgação/Cianorte
Quatro meses depois de sua última partida oficial, chegou o momento do Cianorte decidir a sua vida no Campeonato Paranaense. Neste sábado (18) às 18h (horário de Brasília) no estádio Albino Turbay, a equipe do volante Zé Vitor recebe o Operário-PR pelo jogo de ida das quartas de final do torneio regional.
Titular absoluto do time do interior do estado, Zé fala da importância do embate.
- É uma partida fundamental pra nós. Temos objetivos na competição, mas para alcançá-los temos que pensar primeiramente em vencer o Operário. Precisamos superá-los a fim de levarmos um resultado favorável para Ponta Grossa. Estamos bem preparados e confiantes em nossas chances de classificação - declarou.
Não há vantagem no confronto entre Cianorte e Operário, mas o gol fora de casa será critério de desempate. Quinto colocado na primeira fase, o clube do piauiense Zé Vitor encerrou a etapa em alta, vencendo seus três últimos adversários.
Animado, o atleta admite satisfação em poder voltar a desempenhar seu ofício:
- Estou muito feliz por atuar novamente depois de um longo tempo. Passamos por momentos difíceis em todo o mundo, mas seguindo todas as normas de segurança, creio que poderemos dar continuidade ao futebol.

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