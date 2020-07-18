Volante Zé Vitor vê Cianorte bem preparado para confronto decisivo com Operário

Crédito: Divulgação/Cianorte

Quatro meses depois de sua última partida oficial, chegou o momento do Cianorte decidir a sua vida no Campeonato Paranaense. Neste sábado (18) às 18h (horário de Brasília) no estádio Albino Turbay, a equipe do volante Zé Vitor recebe o Operário-PR pelo jogo de ida das quartas de final do torneio regional.

Titular absoluto do time do interior do estado, Zé fala da importância do embate.

- É uma partida fundamental pra nós. Temos objetivos na competição, mas para alcançá-los temos que pensar primeiramente em vencer o Operário. Precisamos superá-los a fim de levarmos um resultado favorável para Ponta Grossa. Estamos bem preparados e confiantes em nossas chances de classificação - declarou.

Não há vantagem no confronto entre Cianorte e Operário, mas o gol fora de casa será critério de desempate. Quinto colocado na primeira fase, o clube do piauiense Zé Vitor encerrou a etapa em alta, vencendo seus três últimos adversários.

Animado, o atleta admite satisfação em poder voltar a desempenhar seu ofício: