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Volante William não ficará no São Paulo para a próxima temporada

Jogador teve passagem marcada por lesões e se recupera de uma artroscopia no joelho. William encerra sua passagem com apenas nove partidas, sendo uma como titular...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 16:53

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 16:53

O volante William não permanecerá no São Paulo para a próxima temporada. O LANCE! confirmou a informação com pessoas ligadas ao jogador. Seu contrato se encerra no final deste mês e não será renovado. William encerra sua passagem com apenas nove partidas, sendo uma como titular. As lesões atrapalharam uma boa sequência do jogador, que não chegou a atuar com o técnico Rogério Ceni. A última foi uma artroscopia no joelho direito, cirurgia que ocorreu ainda em agosto. Sendo assim, já são quatro meses sem atuar. Sua última partida foi no dia 4 de agosto, contra o Vasco, pela Copa do Brasil.
O volante foi contratado em março deste ano após boas passagens pelo futebol mexicano, onde atuou por Querétaro, quando jogou com o goleiro Tiago Volpi, Toluca e América.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aquiSua estreia pelo São Paulo aconteceu somente no fim de abril, quando participou da vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER, pela fase de grupos da Libertadores.
William é o terceiro jogador a deixar o São Paulo após o fim desta temporada. Antes dele, o meia Shaylon e o atacante Rojas rescindiram os seus contratos.
Crédito: WilliamnãoficaránoSãoPauloparaapróximatemporada(Foto:Reprodução/SãoPaulo

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