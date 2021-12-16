Volante William não ficará no São Paulo para a próxima temporada

O volante William não permanecerá no São Paulo para a próxima temporada. O LANCE! confirmou a informação com pessoas ligadas ao jogador. Seu contrato se encerra no final deste mês e não será renovado. William encerra sua passagem com apenas nove partidas, sendo uma como titular. As lesões atrapalharam uma boa sequência do jogador, que não chegou a atuar com o técnico Rogério Ceni. A última foi uma artroscopia no joelho direito, cirurgia que ocorreu ainda em agosto. Sendo assim, já são quatro meses sem atuar. Sua última partida foi no dia 4 de agosto, contra o Vasco, pela Copa do Brasil.
O volante foi contratado em março deste ano após boas passagens pelo futebol mexicano, onde atuou por Querétaro, quando jogou com o goleiro Tiago Volpi, Toluca e América.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aquiSua estreia pelo São Paulo aconteceu somente no fim de abril, quando participou da vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER, pela fase de grupos da Libertadores.
William é o terceiro jogador a deixar o São Paulo após o fim desta temporada. Antes dele, o meia Shaylon e o atacante Rojas rescindiram os seus contratos.