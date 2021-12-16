Volante William não ficará no São Paulo para a próxima temporada

O volante William não permanecerá no São Paulo para a próxima temporada. O LANCE! confirmou a informação com pessoas ligadas ao jogador. Seu contrato se encerra no final deste mês e não será renovado. William encerra sua passagem com apenas nove partidas, sendo uma como titular. As lesões atrapalharam uma boa sequência do jogador, que não chegou a atuar com o técnico Rogério Ceni. A última foi uma artroscopia no joelho direito, cirurgia que ocorreu ainda em agosto. Sendo assim, já são quatro meses sem atuar. Sua última partida foi no dia 4 de agosto, contra o Vasco, pela Copa do Brasil.