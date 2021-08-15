Volante Wesley Dias quer crescimento do Ferroviário em 2021

Capitão do Ferroviário e um dos principais nomes do elenco neste ano de 2021, o volante Wesley Dias, ex-Estoril, espera o crescimento da equipe nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta de todos é evoluir nesta temporada.Estamos nos dedicando ao máximo no dia a dia para evoluirmos e melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos trabalhar muito para conquistarmos nossos objetivos em 2021 - comentou.