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futebol

Volante Wesley Dias quer crescimento do Ferroviário em 2021

Capitão da equipe destacou que que evolução é necessária na temporada...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 18:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 18:31
Crédito: Divulgação / Ferroviário
Capitão do Ferroviário e um dos principais nomes do elenco neste ano de 2021, o volante Wesley Dias, ex-Estoril, espera o crescimento da equipe nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta de todos é evoluir nesta temporada.Estamos nos dedicando ao máximo no dia a dia para evoluirmos e melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos trabalhar muito para conquistarmos nossos objetivos em 2021 - comentou.
Ainda de acordo com o jogador, sua fase tem sido muito boa no clube.- Estou com ótimos números e um bom desempenho em todos os jogos da temporada. Tenho mantido a regularidade e a intensidade em todas as partidas, e isso me deixa feliz - completou o volante da Ferrinha.

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