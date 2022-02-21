Volante Wesley Dias afirma que elenco do Sampaio Corrêa sabe da responsabilidade da temporada

O volante Wesley Dias, ex-CRB e com passagem futebol português, e que hoje defende o Sampaio Corrêa, destacou sua expectativa para esse ano. Segundo o jogador, sua meta é atingir ótimos números no clube maranhense.- Venho em um ritmo muito forte nos treinos e jogos. Estou muito motivado para essa sequência de temporada. Esperamos que tudo saia como estamos planejando nestas próximas semanas. O grupo é muito bom - disse o atleta.