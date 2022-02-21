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futebol

Volante Wesley Dias afirma que elenco do Sampaio Corrêa sabe da responsabilidade da temporada

Meio-campista da Bolívia Querida afirmou que meta é fazer campanha boa em 2022...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 18:29
O volante Wesley Dias, ex-CRB e com passagem futebol português, e que hoje defende o Sampaio Corrêa, destacou sua expectativa para esse ano. Segundo o jogador, sua meta é atingir ótimos números no clube maranhense.- Venho em um ritmo muito forte nos treinos e jogos. Estou muito motivado para essa sequência de temporada. Esperamos que tudo saia como estamos planejando nestas próximas semanas. O grupo é muito bom - disse o atleta.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco do Sampaio é forte e tem tudo para fazer um grande 2022.- Nossa ideia é fazer uma temporada de alto nível, com bons jogos e conquistas importante. O elenco sabe da responsabilidade que terá - completou Wesley.
Crédito: Divulgação/SampaioCorrêa

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