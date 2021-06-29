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futebol

Volante Thiago Santos é baixa no Grêmio por lesão muscular

Meio-campista, peça importante no esquema do time, pode ficar fora de combate por até seis semanas...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 20:00

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 20:00

Crédito: AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP
A vida do técnico Tiago Nunes no Grêmio, que já não anda nada fácil neste início de Brasileirão, ganhou mais um problema. O volante Thiago Santos sofreu uma lesão muscular e virou baixa do time nas próximas rodadas.
De acordo com o departamento médico do Tricolor, o meio-campista sofreu uma lesão muscular grave na coxa direita e agora fica fora de combate de quatro a seis semanas.
A saída do atleta preocupa a comissão técnica, que conta com o jogador para dar sustentação ao meio-campo.
Calendário
O primeiro jogo sem Thiago Santos é nesta quarta-feira, quando o Grêmio encara o Juventude, no Alfredo Jaconi.

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