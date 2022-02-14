Volante Rubens renova com o Ceará até 2023

Nome que atua nas categorias de base do Ceará, o meio-campista Rubens, de 20 anos, anunciou a ampliação do seu vínculo com o Vozão em postagem no seu perfil nas redes sociais.

Em foto publicada, o atleta aparece fazendo a assinatura do novo contrato, tendo como legenda os seguintes dizeres:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Feliz em renovar até 2023 com esse clube gigante. Desde que o Ceará entrou na minha vida, só coisas boas aconteceram. Vamos juntos por mais em 2022.

Há 11 anos no clube, Rubens foi chamado para compor o elenco treinado por Tiago Nunes após o surto de Covid no time profissional ainda nos primeiros jogos do ano. Ele chegou a ficar no banco no confronto contra o Sergipe, pela Copa do Nordeste.

Após o período, Rubens ganhou recesso e vai voltar ao time Sub-20 nos próximos dias para iniciar a temporada.