Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Volante Rubens renova com o Ceará até 2023

Jogador anunciou a extensão do vínculo com o Alvinegro de Porangabussu nas redes sociais
...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 17:56
Nome que atua nas categorias de base do Ceará, o meio-campista Rubens, de 20 anos, anunciou a ampliação do seu vínculo com o Vozão em postagem no seu perfil nas redes sociais.
Em foto publicada, o atleta aparece fazendo a assinatura do novo contrato, tendo como legenda os seguintes dizeres:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Feliz em renovar até 2023 com esse clube gigante. Desde que o Ceará entrou na minha vida, só coisas boas aconteceram. Vamos juntos por mais em 2022.
Há 11 anos no clube, Rubens foi chamado para compor o elenco treinado por Tiago Nunes após o surto de Covid no time profissional ainda nos primeiros jogos do ano. Ele chegou a ficar no banco no confronto contra o Sergipe, pela Copa do Nordeste.
Após o período, Rubens ganhou recesso e vai voltar ao time Sub-20 nos próximos dias para iniciar a temporada.
Crédito: Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados