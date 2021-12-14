Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Volante Richardson está de volta ao Ceará

Meio-campista deixou o futebol japonês e assinou por três temporadas com o Alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 14:41

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 14:41

Tiago Nunes pediu e a diretoria do Ceará iniciou a sua busca pela montagem de um elenco mais sólido para a temporada 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O primeiro reforço é o volante Richardson, que defendeu o clube entre as temporadas 2016 e 2018. Durante esse período, o meio-campista fez parte da campanha que recolocou o Alvinegro na elite do futebol nacional.
Confiante no desempenho do jogador, a diretoria do Vozão acertou o novo vinculo até dezembro de 2024.
Japão
Antes de voltar a defender as cores do Ceará, Richardson atuou pelo Kashiwa Reysol-JAP.
Crédito: RichardsonvoltaaoCearáeassinaaté2024(Divulgação/Ceará

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados