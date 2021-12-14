Volante Richardson está de volta ao Ceará

Tiago Nunes pediu e a diretoria do Ceará iniciou a sua busca pela montagem de um elenco mais sólido para a temporada 2022.

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O primeiro reforço é o volante Richardson, que defendeu o clube entre as temporadas 2016 e 2018. Durante esse período, o meio-campista fez parte da campanha que recolocou o Alvinegro na elite do futebol nacional.

Confiante no desempenho do jogador, a diretoria do Vozão acertou o novo vinculo até dezembro de 2024.

Japão

Antes de voltar a defender as cores do Ceará, Richardson atuou pelo Kashiwa Reysol-JAP.