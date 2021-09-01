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Volante Renê Júnior é o novo reforço da Chapecoense

Aos 31 anos, o meio-campista assinou contrato com o Verdão do Oeste até dezembro de 2021...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 15:43

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 15:43
Crédito: Renê Júnior é o novo reforço da Chapecoense (Márcio Cunha/Chapecoense
Na lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense foi até o mercado de transferências e acertou a chegada de Renê Júnior.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Aos 31 anos, o meio-campista assinou contrato de produtividade e fica no Verdão do Oeste até dezembro de 2021.
De acordo com a assessoria da Chape, caso o atleta consiga render positivamente dentro das quatro linhas, o seu contrato será renovado até dezembro de 2022.
Veja o comunicado da Chapecoense:
A Associação Chapecoense de Futebol oficializou, a contratação do atleta Renê Júnior. O volante de 31 anos firmou contrato de produtividade com o clube alviverde e, a princípio, receberá apenas auxílio moradia.
Em seu currículo, Renê registra passagens pelo Fluminense, pelo Figueirense, pela Ponte Preta, pelo Santos, pelo Bahia, pelo Corinthians e pelo Coritiba - além de passagem pelo futebol chinês, onde defendeu o Guangzhou Evergrande.
Por ter disputado a sua última partida oficial em agosto de 2020, o volante passará por um período maior de preparação física a fim de recuperar o ritmo e estar preparado para os compromissos da sequência da temporada 2021 e, principalmente, da temporada 2022.

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