Volante Renê Júnior é o novo reforço da Chapecoense

Crédito: Renê Júnior é o novo reforço da Chapecoense (Márcio Cunha/Chapecoense

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense foi até o mercado de transferências e acertou a chegada de Renê Júnior.

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Aos 31 anos, o meio-campista assinou contrato de produtividade e fica no Verdão do Oeste até dezembro de 2021.

De acordo com a assessoria da Chape, caso o atleta consiga render positivamente dentro das quatro linhas, o seu contrato será renovado até dezembro de 2022.

Veja o comunicado da Chapecoense:

A Associação Chapecoense de Futebol oficializou, a contratação do atleta Renê Júnior. O volante de 31 anos firmou contrato de produtividade com o clube alviverde e, a princípio, receberá apenas auxílio moradia.

Em seu currículo, Renê registra passagens pelo Fluminense, pelo Figueirense, pela Ponte Preta, pelo Santos, pelo Bahia, pelo Corinthians e pelo Coritiba - além de passagem pelo futebol chinês, onde defendeu o Guangzhou Evergrande.