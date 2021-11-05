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futebol

Volante Petrazzi valoriza crescimento do Nof Hagalil na Liga Israelense

Agora com 11 pontos, a equipe está a três do terceiro lugar da competição...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 20:38

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 20:38

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
A vitória por 1 a 0 obtida na última segunda-feira sobre o Beitar Jerusalém levou o Hapoel Nof Hagalil do brasileiro Petrazzi a ganhar importantes posições na classificação da Liga Israelense. Agora com 11 pontos, a equipe está a três do terceiro lugar da competição. O volante valorizou a conquista do triunfo.
- Vencer essa partida era essencial para seguirmos próximos dos primeiros colocados. Derrotamos um adversário tradicional e pulamos para a sétima posição. Vamos crescer ainda mais - declarou.
E o próximo embate do Nof Hagalil na Liga Ha'Al será contra um time que ocupa uma posição superior na classificação. Após três vitórias consecutivas, o quinto colocado Hapoel Hadera perdeu nas duas últimas rodadas do campeonato. Petrazzi enxerga mais uma dura batalha para a sua equipe.
- A liga é de fato bastante equilibrada. Se vencermos, os ultrapassaremos, o que mostra a relevância do confronto, mas certamente serão um rival muito difícil de ser batido - encerrou.

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