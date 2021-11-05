Volante Petrazzi valoriza crescimento do Nof Hagalil na Liga Israelense

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

A vitória por 1 a 0 obtida na última segunda-feira sobre o Beitar Jerusalém levou o Hapoel Nof Hagalil do brasileiro Petrazzi a ganhar importantes posições na classificação da Liga Israelense. Agora com 11 pontos, a equipe está a três do terceiro lugar da competição. O volante valorizou a conquista do triunfo.

- Vencer essa partida era essencial para seguirmos próximos dos primeiros colocados. Derrotamos um adversário tradicional e pulamos para a sétima posição. Vamos crescer ainda mais - declarou.

E o próximo embate do Nof Hagalil na Liga Ha'Al será contra um time que ocupa uma posição superior na classificação. Após três vitórias consecutivas, o quinto colocado Hapoel Hadera perdeu nas duas últimas rodadas do campeonato. Petrazzi enxerga mais uma dura batalha para a sua equipe.