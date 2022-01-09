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futebol

Volante Otávio, do Bordeaux-FRA, está perto ser contratado pelo Atlético-MG

O jogador de 27 anos deve chegar ao clube mineiro no fim da temporada europeia ...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 16:50

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 16:50

O Atlético-MG segue movimentando o mercado da bola para 2022. O Galo está quase acertando com o volante Otávio, de 27 anos, atualmente no Bordeaux, da França. O meio de campo tem contrato com o clube francês, até fim da temporada europeia, em junho. Assim, ele poderá assinar um pré-contrato com o alvinegro O acerto está próximo, mas o Atlético ainda não anunciou o negócio de forma oficial. Otávio foi revelado pelo Athletico-PR e chegou na equipe francesa em 2017. O clube mineiro não deverá ter custos para trazer o jogador, pois ele estará em fim de contrato com o Bordeaux. Otávio disputou 13 jogos na Ligue 1, sem marcar nenhum go nesta temporada. O melhor período dele na França foi entre 2018/19, quando fez 36 jogos pela Ligue 1 e Copa da Liga Francesa.
Crédito: Otáviodevereforçarotimealvinegroapartirdomeiodoano-(Divulgação/Bordeaux

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