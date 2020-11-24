Volante Muralha, ex-Flamengo, projeta bom ano na Arábia Saudita

Titular do Al Hazem e grande destaque da equipe, o volante Muralha, ex-Flamengo, já deu seu cartão de visitas neste ano e vem fazendo uma ótima temporada até aqui no clube árabe. Segundo o jogador, sua meta é crescer ainda mais de produção.placeholder- As últimas partidas, individualmente, foram muito boas para mim. Agora é trabalhar para manter esse ritmo e essa intensidade até o fim da temporada. Estou muito motivado com esse início de ano e espero que essa temporada seja a melhor em minha carreira em termos de números - disse o jogador.