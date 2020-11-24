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futebol

Volante Muralha, ex-Flamengo, projeta bom ano na Arábia Saudita

Meio-campista brasileiro vive um grande momento em sua carreira no Oriente Médio
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Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2020 às 15:15
Crédito: (Divulgação / Al Hazm
Titular do Al Hazem e grande destaque da equipe, o volante Muralha, ex-Flamengo, já deu seu cartão de visitas neste ano e vem fazendo uma ótima temporada até aqui no clube árabe. Segundo o jogador, sua meta é crescer ainda mais de produção.placeholder- As últimas partidas, individualmente, foram muito boas para mim. Agora é trabalhar para manter esse ritmo e essa intensidade até o fim da temporada. Estou muito motivado com esse início de ano e espero que essa temporada seja a melhor em minha carreira em termos de números - disse o jogador.
Ainda de acordo com o jogador, que atuou no futebol coreano antes de desembarcar na Arábia Saudita, o Hazem está evoluindo e vai crescer muito neste ano.
- Temos tudo para fazer um grande ano. Estamos em um ritmo bom e as coisas estão acontecendo como o grupo planejou. Isso é muito importante.

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