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futebol

Volante Muralha, ex-Flamengo, marca em goleada na Arábia Saudita

Meio-campista brasileiro vive um grande momento em sua carreira no Oriente Médio
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 19:47

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:47

Crédito: Divulgação / Al Hazm
Titular do Al Hazem e um dos grandes nome do clube, o volante Muralha, ex-Flamengo, foi um dos destaques da vitória da sua equipe sobre o Al Khaleej por 4 a 2 fora de casa, nesta quarta. O jogador marcou um dos gols e ajudou o grupo a sair com os três pontos, mantendo a sequência positiva na competição.
- Estou muito feliz por ter voltado a marcar. Foi muito importante ter marcado esse ano. Tenho trabalhado muito para melhorar ainda mais meus números no clube. Espero poder repetir isso nas próximas partidas - disse o jogador.
Ainda de acordo com o jogador, que atuou no futebol coreano antes de desembarcar na Arábia Saudita, a meta do grupo é crescer de produção na temporada.
- Estamos procurando manter uma sequência positiva para crescermos na tabela de classificação da competição. O elenco tem se empenhado muito para isso.

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