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futebol

Volante Muralha, ex-Flamengo, busca título nacional na Arábia Saudita

Meio-campista brasileiro vive um grande momento em sua carreira no Oriente Médio
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LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 19:33

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 19:33

Crédito: (Divulgação / Al Hazem
Titular do Al Hazem e um dos grandes nomes do clube, o volante Muralha, ex-Flamengo, revelou estar vivendo a expectativa de conquistar o título nacional na Arábia Saudita. Segundo o jogador, sua equipe caminha para a conquista deste objetivo.
+ Veja a tabela da Champions League- Vamos continuar lutando muito para conquistarmos a liga este ano. O grupo está muito motivado e fazendo um ótimo campeonato, de muita regularidade e intensidade. Todos estão se doando ao máximo por isso - disse o jogador.
+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
Ainda de acordo com o jogador, que atuou no futebol coreano antes de desembarcar na Arábia Saudita, seu desejo é passar dos 80 jogos no clube.
- Estou próximo de bater essa marca dos oitenta jogos no clube e vou trabalhar muito para que isso seja possível. Seria um número muito importante em minha carreira.

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