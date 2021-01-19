Volante Muralha, ex-Flamengo, busca título nacional na Arábia Saudita

Crédito: (Divulgação / Al Hazem

Titular do Al Hazem e um dos grandes nomes do clube, o volante Muralha, ex-Flamengo, revelou estar vivendo a expectativa de conquistar o título nacional na Arábia Saudita. Segundo o jogador, sua equipe caminha para a conquista deste objetivo.

+ Veja a tabela da Champions League- Vamos continuar lutando muito para conquistarmos a liga este ano. O grupo está muito motivado e fazendo um ótimo campeonato, de muita regularidade e intensidade. Todos estão se doando ao máximo por isso - disse o jogador.

+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021

Ainda de acordo com o jogador, que atuou no futebol coreano antes de desembarcar na Arábia Saudita, seu desejo é passar dos 80 jogos no clube.