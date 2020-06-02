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futebol

Volante Michel pode desfalcar o Fortaleza por lesão no joelho

Atleta apresenta incômodo na cartilagem do joelho esquerdo e pode realizar uma cirurgia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2020 às 19:51

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 19:51

Crédito: Reprodução/Instagram
Emprestado ao Fortaleza pelo Grêmio, o volante Michel vive um período de definição. Com dores no joelho esquerdo, o atleta corre o risco de parar na mesa de cirurgia e ficar um tempo fora dos gramados.E MAIS:Perto de marca histórica no Cruzeiro, Ariel Cabral vira 'parça' de AnguloGoverno da Bahia prorroga decreto que suspende o futebol no EstadoErick pede cautela com retorno do futebol, mas demonstra alívio com volta aos treinosDe acordo com o site Globo Esporte, os médicos das duas equipes acompanham diariamente a situação do volante e estudam a possibilidade do procedimento cirúrgico para corrigir um problema de cartilagem.
Importância no Fortaleza
Contratado a pedido de Rogério Ceni, Michel chamou a atenção no Grêmio por conta da qualidade na troca de passes, fundamento essencial no estilo de jogo do Leão.
Desde a sua chegada, o meio-campista atuou como zagueiro para melhor a saída de bola e vinha agradando a comissão técnica. No total, ele disputou seis partidas pelo Tricolor. E MAIS:

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