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futebol

Volante Matheus Trindade vai reforçar o Náutico

De acordo com o Super Esportes, o meio-campista foi liberado pelo Joinville e agora integra o elenco de Gilmar Dal Pozzo...

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 18:39
Crédito: Divulgação/Joinville
De olho na disputa da Serie B, o Náutico firmou com o segundo reforço para a competição nacional. Trata-se do volante Matheus Trindade, que defendia as cores do Joinville.A chegada do meio-campista é um pedido de Gilmar Dal Pozzo, que já dirigiu Matheus na temporada 2017, quando ambos trabalharam no Ceará.
No Timbu, o atleta vai disputar posição com Jhonnatan, Lucas Paraíba e Wagninho, os dois últimos oriundos da categoria de base.
Durante a sua passagem pelo JEC, Matheus Trindade disputou 18 partidas e anotou três gols, desempenho que pode ajudar o Náutico no restante do ano.
Calendário
O primeiro compromisso do Náutico na Série B está marcado para o sábado, quando encara o Avaí, na Ressacada.

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