Volante Matheus Trindade vai reforçar o Náutico

Crédito: Divulgação/Joinville

De olho na disputa da Serie B, o Náutico firmou com o segundo reforço para a competição nacional. Trata-se do volante Matheus Trindade, que defendia as cores do Joinville.A chegada do meio-campista é um pedido de Gilmar Dal Pozzo, que já dirigiu Matheus na temporada 2017, quando ambos trabalharam no Ceará.

No Timbu, o atleta vai disputar posição com Jhonnatan, Lucas Paraíba e Wagninho, os dois últimos oriundos da categoria de base.

Durante a sua passagem pelo JEC, Matheus Trindade disputou 18 partidas e anotou três gols, desempenho que pode ajudar o Náutico no restante do ano.

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