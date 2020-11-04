Volante Matheus Frizzo é apresentado como novo reforço do Vitória

Crédito: Reprodução/TV Vitória

A quarta-feira foi de novidade no Vitória. O Leão apresentou o volante Matheus Frizzo, que chegou repleto de confiança e promete ajudar a equipe na sequência da temporada 2020.Questionado sobre a sua posição preferida, o novo contratado explicou que tem a tendência de atuar como primeiro homem de meio-campo.

‘Hoje, o jogador de meio-campo, se ele quiser ter sucesso, tem que ser o mais completo possível. Tenho características ofensivas, mas venho tentando me aprimorar mais ao longo dos treinos e jogos na parte defensiva. Já joguei muitos jogos como primeiro volante, gosto dessa posição e estou à disposição do treinador e do clube’, afirmou na coletiva.

Estreia

O primeiro jogo de Matheus Frizzo no Vitória pode ocorrer no fim de semana. Com Guilherme Rend suspenso, o volante pode ganhar uma vaga na equipe de Barroca diante do Sampaio Corrêa.

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