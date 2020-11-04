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futebol

Volante Matheus Frizzo é apresentado como novo reforço do Vitória

Meio-campista é uma das novidades do Leão na sequência da temporada 2020...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 19:51
Crédito: Reprodução/TV Vitória
A quarta-feira foi de novidade no Vitória. O Leão apresentou o volante Matheus Frizzo, que chegou repleto de confiança e promete ajudar a equipe na sequência da temporada 2020.Questionado sobre a sua posição preferida, o novo contratado explicou que tem a tendência de atuar como primeiro homem de meio-campo.
‘Hoje, o jogador de meio-campo, se ele quiser ter sucesso, tem que ser o mais completo possível. Tenho características ofensivas, mas venho tentando me aprimorar mais ao longo dos treinos e jogos na parte defensiva. Já joguei muitos jogos como primeiro volante, gosto dessa posição e estou à disposição do treinador e do clube’, afirmou na coletiva.
Estreia
O primeiro jogo de Matheus Frizzo no Vitória pode ocorrer no fim de semana. Com Guilherme Rend suspenso, o volante pode ganhar uma vaga na equipe de Barroca diante do Sampaio Corrêa.
Classificação
Após 19 partidas disputadas, o Vitória aparece na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Náutico, primeiro time fora do Z-4.

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