Volante Lucas Ventura é apresentado pelo Avaí

O Avaí apresentou nesta quarta-feira o 12º reforço para a temporada 2022. Trata-se do volante Lucas Ventura, que estava no Cruzeiro.

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Animado e confiante para fazer história na Ressacada, o meio-campista sabe que pode assumir um papel importante no time de Eduardo Barroca.

'Estou confiante que podemos evoluir. Temos uma semana aberta e estamos focados para o jogo de sábado. Acredito que o professor Barroca está tirando o máximo de nós nos treinamentos e estamos pegando um pouco a cada dia. Acho que o professor sabe muito bem quem vai jogar sábado. Na opção dele quem for selecionado vai dar o melhor pelo Avaí e se optar por mim também estou pronto para poder ajudar dentro de campo’, disse Lucas Ventura.

Questionado sobre a sua posição dentro de campo, Lucas Ventura acredita que pode jogar como um primeiro volante.

'Eu particularmente prefiro jogar de primeiro volante. É uma posição que me sinto melhor, que vinha jogando. Então eu tenho essa preferência, mas também sei que preciso fazer o que o professor pede no dia a dia, ele sabe também e está vendo qual posição que eu me desempenho melhor. Então o que ele achar melhor estarei pronto para estar ajudando’, comentou.