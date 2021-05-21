futebol

Volante Luan completa 100 jogos pelo São Paulo e comemora: 'Especial'

Jogador, revelado na base do Tricolor, celebrou a chegada da marca e projetou a grande decisão do Paulista, que será disputada no domingo, às 16h, no Morumbi...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 12:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O jogo de ida da final do Campeonato Paulista, ente Palmeiras e São Paulo, que terminou empatada sem gols, foi especial para o volante Luan, que completou 100 jogos com a camisa do Tricolor. O jogador, cria da base são-paulina, foi titular e teve boa atuação.
Luan chegou ao CFA Laudo Natel com apenas 11 anos de idade e ficou em Cotia de 2010 a 2018. O jogador foi promovido ao elenco principal em 2018 e estreou pelo time profissional no dia 21 de julho daquele ano, na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Estou muito feliz por completar 100 jogos com essa camisa, que é pesada. Já estava ansioso por isso, e foi especial atingir esta marca no clássico, justamente na final - afirmou o meio-campista ao site oficial do São Paulo.
Ele também comentou sobre sua expectativa para a grande decisão, no domingo (23), às 16h, no Morumbi. Quem vencer leva o título. Um empate obriga a disputa de pênaltis.
- Entramos em campo sabendo que seria um jogo disputado e teríamos que guerrear. Agora vamos com tudo para jogar a nossa vida lá no Morumbi - finalizou o jovem jogador.

