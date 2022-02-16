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Volante Léo Machado projeta campanha do Nacional no Paulista A-3: 'Sonhamos com a classificação'

Clube enfrenta o São José, nesta quarta-feira (16), às 29h, buscando se recuperar no estadual...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 17:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 17:41
O Nacional volta a campo hoje (16) e busca a primeira vitória no Campeonato Paulista A-3, diante o São José, à partir das 20h. O início ainda não convenceu, com um ponto em cinco jogos. Sendo assim, o volante Léo Machado falou sobre a sequência na competição. - Cobrança sempre vai ter, né. Ainda mais agora com 4 vitórias e 1 empate, a cobrança é ainda maior. Um clube como o Nacional não pode ter uma sequência dessas. A gente se cobra todo dia, trabalha muito, treina muito. Creio, se Deus quiser, nós vamos buscar os melhores resultados e sonhamos com a classificação, sem dúvidas – disse o jogador.
Na equipe há 4 anos, Léo tem sido um ponto positivo dentro da equipe titular. Participando de três jogos em 2022, ele é cada vez mais aproveitado na equipe principal, como ocorreu com o jovem, de apenas 21 anos, em 2020 e 2021, quando ele intercalou entre a categoria sub-20 e o profissional da equipe da Barra Funda.- Com 6 anos de idade, eu segui os passos do meu primo e do meu irmão, que jogavam e gostei muito de acompanhá-los. Cheguei no Nacional ainda no sub-17, mas tive grandes oportunidades de atuar em categorias superiores a minha idade e no profissional. Claro que no começo da um medo, sim, mas a gente vai se adaptando as situações e busca agarrar as oportunidades com unhas e dentes, muito trabalho e dedicação – finalizou.
Crédito: LéofalousobreacampanhadoNacionalnoPaulistaA-3(Foto:Divulgação/Nacional

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