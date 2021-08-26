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Volante Juliano quer segundo semestre de 2021 vitorioso por parte do Brusque na Série B

Atleta sabe que o elenco pode oferecer mais dentro de campo...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 19:00
Crédito: Divulgação / Brusque
O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, que hoje defende o Brusque, pediu ritmo intenso da equipe na sequência de 2021. Segundo o atleta, a meta é fazer um grande segundo semestre.Nossa meta é fazer um segundo turno da Série B de vitórias e boas atuações na Série B. Vamos procurar fazer um grande segundo semestre. O grupo está muito motivado para que isso aconteça - afirmou.
Juliano ainda falou sobre o desejo de crescer com todos no elenco.- Estou trabalhando muito para ter uma boa sequência e para crescer com todos. Vou me dedicar ao máximo para que isso aconteça nos próximos jogos.

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