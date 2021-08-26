Volante Juliano quer segundo semestre de 2021 vitorioso por parte do Brusque na Série B

O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, que hoje defende o Brusque, pediu ritmo intenso da equipe na sequência de 2021. Segundo o atleta, a meta é fazer um grande segundo semestre.Nossa meta é fazer um segundo turno da Série B de vitórias e boas atuações na Série B. Vamos procurar fazer um grande segundo semestre. O grupo está muito motivado para que isso aconteça - afirmou.