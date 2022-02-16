Volante Juliano afirma que elenco do Brasil de Pelotas vai lutar para ter um grande ano

O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, capitão da equipe gaúcha, falou sobre sua expectativa para as próximas semanas no Brasil de Pelotas. Segundo o jogador, a meta é fazer uma grande sequência em 2022.- O grupo tem trabalhado muito para crescer e para fazer uma boa sequência nas próximas partidas da temporada. Vamos procurar manter um nível alto de atuação para conquistarmos nossos objetivos em 2022 - afirmou.