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futebol

Volante Juliano afirma que elenco do Brasil de Pelotas vai lutar para ter um grande ano

Capitão do Xavante, o meio-campista destacou o foco do grupo para uma boa temporada...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 18:08
O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, capitão da equipe gaúcha, falou sobre sua expectativa para as próximas semanas no Brasil de Pelotas. Segundo o jogador, a meta é fazer uma grande sequência em 2022.- O grupo tem trabalhado muito para crescer e para fazer uma boa sequência nas próximas partidas da temporada. Vamos procurar manter um nível alto de atuação para conquistarmos nossos objetivos em 2022 - afirmou.
Juliano ainda revelou que está motivado para ter um ano intenso com a camisa do clube.- Estou motivado e trabalhando muito para fazer um grande ano com a camisa do clube. Venho em um ritmo forte no dia a dia para continuar evoluindo.
Crédito: Divulgação/BrasildePelotas

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