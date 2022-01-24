Volante Joyce sobe para o profissional do São Paulo e renova até o fim de 2022

A volante Joyce, destaque na base do São Paulo, foi promovida aos profissionais e renovou o contrato. Na tarde desta segunda-feira, a jogadora, de 18 anos, assinou um novo vínculo com o Tricolor até o fim de 2022. - Realização de mais um sonho, mais uma meta batida que veio como consequência de um longo trabalho. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de assinar meu primeiro contrato profissional em um clube tão grande, como o São Paulo - comemorou Joyce.

Ela foi um dos destaques do São Paulo em 2021 nas conquistas do Campeonato Brasileiro Sub-18, onde foi titular em 12 dos 13 jogos disputados, e também ajudou o time a ser tetracampeão paulista sub-17. Ainda em êxtase com o momento que vive, Joyce agradeceu a família pelo suporte para buscar deslanchar na carreira. - Primeiramente agradeço a Deus, a minha família, que sempre me apoiou, em especial meu pai que nunca saiu do meu lado, aos meus amigos e parceiros que sempre torceram por mim. A instituição São Paulo, que me deu uma excelente estrutura, juntamente com a comissão da base, em especial ao treinador Thiago Viana que acreditou no meu trabalho - disse a volante.

Nesta quarta-feira, às 18h30, Joyce participa da apresentação oficial do elenco feminino do São Paulo para 2022. Enquanto não começa a pré-temporada, a jogadora já tem os objetivos traçados no ano. - Trabalhar muito para conquistar meu espaço na equipe principal e também trabalhar forte no clube para ter uma oportunidade na Seleção Sub-20. Vou em busca dessas metas - concluiu.